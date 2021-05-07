Австралия и Китай не могут наладить экономический диалог

Пекин, 7 мая. Пекин считает, что Канберра виновна в заморозке экономического диалога между двумя государствами.

Ответственность в застопоривании экономического сотрудничества между странами лежит на Австралии, полагают власти Китая. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, правительство КНР было вынуждено принять меры в результате нажима с австралийской стороны.

«Мы приняли вынужденные и обоснованные меры. Считаем, что Австралия должна взять на себя всю ответственность за последствия подобного решения», — акцентировал внимание Ван Вэньбинь.

Китайский МИД уверен, что Канберра «серьезно подорвала взаимное доверие». В Поднебесной призывают австралийцев не рассуждать образами времен холодной войны, а начать исправлять свои ошибки.

Помимо этого, в Китае недавно подвергли критике решение Японии о сбросе в Тихий океан радиоактивных отходов, вывезенных со станции «Фукусима-1».