Поклонники Бузовой затравили ее сестру

Москва, 7 мая. Сестра Ольги Бузовой Анна пожаловалась подписчикам на травлю со стороны поклонников исполнительницы за «недостаточное сострадание» в связи с болезнью певицы.

Последние сутки в прессе обсуждается экстренная госпитализация Ольги Бузовой. Бывшую ведущую «Дома-2» прооперировали, но пока что информация о диагнозе держится в секрете. Певица стала суеверной, поэтому решила хранить молчание. Она призналась, что ситуация «пока острая».

За день до официального сообщения телеведущей Анна Бузова опубликовала на своей странице фотографию и пожелала подписчикам хорошего дня. Она также снимала веселые Stories, что показалось фанатам артистки возмутительным. Бузова-младшая никак не реагировала на новости о госпитализации сестры.

Ситуация дошла до того, что в сильно переживающие за здоровье знаменитости поклонники начали писать в личные сообщения ее сестре пожелания смерти.

«С такой сестрой и врагов не надо! Хоть бы тебя парализовал инсульт еще раз. И желательно навсегда!!!» — написал пользователь.

Анна Бузова не стала терпеть таких выходок: она отключила комментарии и больше не собирается читать личные сообщения, дабы огородить себя от негатива.

Постепенно приходящая в себя Ольга Бузова возвращается к привычному ритму публикаций Stories. Телеведущая показала подписчикам перебинтованные после операции ноги.