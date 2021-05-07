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В ДНР пойман нападающий на детей маньяк-педофил

  /   Обновлено: 07 мая 2021 20:53
Происшествия
В ДНР пойман нападающий на детей маньяк-педофил
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Донецк, 7 мая. Задержанный 45-летний житель Донецка, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, ранее уже был судим на аналогичные преступления.

На счету злоумышленника как минимум одно изнасилование и несколько эпизодов развратных действий, сообщает Центр общественных связей МВД республики. По информации следствия, в феврале этого года мужчина напал на девочку 2009 года рождения. Он затащил жертву в лес, похитил у нее мобильный телефон и деньги, демонстрируя свои половые органы. В конце марта и начале апреля он совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних жителей одного из районов Донецка.

В настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу. За совершение указанных преступлений законодательством ДНР предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Арестованный по подозрению в педофилии полицейский пытался скрыть факт увольнения из ФБР, сообщал ФАН. Его отстранили от службы после сексуального скандала, но не привлекли к ответственности.

днр педофил несовершеннолетние
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