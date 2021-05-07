Ограниченную серию BMW X5 с водородным двигателем запустят в 2022 году

Берлин, 7 мая. Автомобиль BMW X5 2023 года, выпущенный ограниченным тиражом, будет оснащаться силовой установкой на водородных топливных элементах с конца будущего года.

Транспортное средство планируется выпускать под маркой BMW i Hydrogen Next. Автомобиль X5 будет оснащен двумя баками, армированным углеродным волокном, общей вместимостью шесть килограммов. Топливный элемент преобразует водород в электричество, которое будет приводить в действие электромотор, установленный на задней оси внедорожника, передает Car.ru.

К машине предлагается высоковольтная батарея на 275 кВт, которая обеспечивает дополнительные характеристики в соответствии с требованиями водителя. По словам представителей немецкой корпорации, автомобиль «гарантирует большой запас хода при любых погодных условиях».

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