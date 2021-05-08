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Веление времени: Клинцевич объяснил решительный настрой Байдена на встречу с Путиным

Политика
Веление времени: Клинцевич объяснил решительный настрой Байдена на встречу с Путиным
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Политик Франц Клинцевич объяснил уверенность президента США Джо Байдена в проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным, вне зависимости от ситуации на Украине. Эксперт заявил в комментарии ФАН, что США не разменяют отношения с Россией на Украину.

Отвечая на вопросы журналистов, Байден выразил уверенность, что его встреча с Путиным состоится в начале лета.

«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — сказал Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что ситуация на Украине никак не влияет на его желание встретиться с президентом России.

Веление времени: Клинцевич объяснил решительный настрой Байдена на встречу с Путиным
Федеральное агентство новостей  / 

По словам Клинцевича, этим заявлением Байден показал, что намерен заниматься геополитикой и отстаивать интересы державы, а не идти на поводу у популистов.

«США не станут жертвовать своими интересами в угоду и под давлением обстоятельств, связанных с Украиной. Никогда Соединенные Штаты не разменяют Украину на Россию. Интересы мира и США связаны с Россией, и Украина здесь и рядом не стоит», — заявил собеседник ФАН.

Политик подчеркнул, что для Вашингтона ситуация на Украине — это одна сфера деятельности, а отношения с Россией — другая.

«Выстраивание коммуникаций с Москвой — это веление времени. Это непростое время, и не учитывать интересы других великих государств и вопросы взаимоотношений с ними — это значит и проиграть и экономику, и политику, и геостратегию», — заключил Клинцевич.

Политик предположил, что саммит президентов России и США может пройти в нейтральной европейской стране.

Ранее газета Politico назвала возможные места встречи Путина и Байдена. По мнению журналистов, встреча президентов России и США может пройти в Праге. В список возможных мест переговоров вошли Исландия, Словения и Азербайджан.

путин россия сша клинцевич байден
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