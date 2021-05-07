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Американский биолог объяснил, с какой периодичностью люди будут болеть коронавирусом

  /   Обновлено: 07 мая 2021 20:47
Общество
Американский биолог объяснил, с какой периодичностью люди будут болеть коронавирусом

Вашингтон, 7 мая. Коронавирус может стать сезонной инфекцией, которой люди станут болеть в среднем раз в два года, выяснили американские специалисты.

Согласно данным многолетних исследований, еще до появления SARS-CoV-2 обычные коронавирусы вызывали повторные заболевания у людей. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Кто-то будет болеть часто, кто-то редко — в зависимости от индивидуальной чувствительности к коронавирусу», — пояснила она.

В течение восьми лет ученые собирали образцы сыворотки крови у 3,5 тыс. жителей Мичигана. В результате удалось определить около 1 тыс. инфекций, известных как коронавирусы 229E, OC43, NL53 и HKU1. В течение этого времени регистрация повторного заражения составила 30%.

Общее число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 155,9 миллиона. Таким образом, с вирусом столкнулось более 2% всего населения планеты.

инфекция пандемия коронавирус
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