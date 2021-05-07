Южнокорейские ученые изобрели мощный лазер и получили антиматерию из вакуума

Сеул, 7 мая. Уникальная мощность созданного лазера позволит приступить к экспериментальному изучению многих разделов физики. О своем открытии рассказали ученые из Южной Кореи.

Южнокорейским физикам удалось получить частицы антиматерии из вакуумной пустоты, сообщает портал Optica. Ученые создали лазер с огромной мощностью, сопоставимой силе излучения Солнца. Это поможет провести исследования в разных областях физики. Например, в квантовой динамике, изучением которой занимались в основном теоретики.

Изобретение также позволит провести эксперименты, с помощью которых можно будет разгадать секреты различных астрофизических явлений. Кроме этого, возможной станет разработка источников частиц, которые можно будет применять для лечения рака, заявил профессор Нам Чхан-хи. В вакууме можно обнаружить множество появляющихся и исчезающих частиц и античастиц, подчеркнули ученые.

Ранее сообщалось, что физики смогли впервые связать видимые объекты на квантовом уровне. В ходе эксперимента научный сотрудник NIST Джон Тойфель и его коллеги впервые запутали между собой два видимых и осязаемых объекта.