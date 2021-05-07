Галкин провел виртуальную экскурсию по владениям Пугачевой

Москва, 7 мая. Шоумен Максим Галкин с кружкой кофе прогулялся по своим владениям в Подмосковье. Артист устроил небольшую видеоэкскурсию своим поклонникам.

Огромный загородный дом семьи Галкина и примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой расположен в подмосковной деревне Грязь. После длительного отсутствия в соцсетях шоумен решил исправить ситуацию и показать, насколько красива природа рядом с замком, в котором они живут.

Экскурсию Галкин провел по открытой террасе, которая выложена камнем и тротуарной плиткой. В момент записи видео на фон попал шикарный закат в алых и персиковых тонах. Ведущий YouTube-шоу «Музыкалити» прогулялся по весеннему саду на территории замка, показав большое количество деревьев.

«Выходит барин на крыльцо», — с улыбкой заявил Галкин на видео в Instagram.

Недвижимость звездной пары уже давно волнует общественность. Муж Пугачевой и она сама никогда не показывают полностью свои владения, однако известно, что в замке предусмотрены тайные теплицы, подземный SPA-центр, тренажерный зал, библиотека, оранжереи, бассейн и сад.

Как выглядит семейный бассейн, сам шоумен показал несколько недель назад. Он опубликовал видео, на котором плавает вместе с семилетним сыном Гарри.