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Педофила из Ижевска приговорили к 13 годам колонии

Происшествия
Педофила из Ижевска приговорили к 13 годам колонии
pixabay.com  /  Arek Socha

Ижевск, 7 мая. Житель Удмуртии отправится в тюрьму за насилие над несовершеннолетней девочкой.

По материалам уголовного дела, 12-летняя пострадавшая осенью 2019 года осталась ночевать у знакомых своего друга — 43-летнего мужчины с судимостью и его сожительницей. Из-за позднего времени и опасений, что злоупотребляющая алкоголем мать ее накажет, девочка решила остаться ночевать в гостях. Ночью хозяин квартиры воспользовался беспомощностью ребенка и изнасиловал ее. О возрасте гостьи злоумышленнику было известно.

Индустриальный районный суд города Ижевска приговорил насильника к лишению свободы на 13 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Мигрант-педофил надругался над семиклассником и уехал на курорт, сообщал ФАН. Правоохранители организовали поиски мужчины, который изнасиловал 13-летнего мальчика в Самарской области.

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