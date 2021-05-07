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Мать Тимати объяснила, почему не делится снимками внука от Решетовой

Шоу-бизнес
Мать Тимати объяснила, почему не делится снимками внука от Решетовой
instagram.com  /  @simona280

Москва, 7 мая. Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, жестко ответила подписчикам, которые спросили, почему она не делится в своем блоге фотографиями внука Ратмира.

Модель Анастасия Решетова родила от Тимати сына Ратмира осенью 2019 года. Казалось бы, известная на просторах Instagram бабушка Симона Юнусова должна была «завалить» профиль фотографиями маленького внука. Но нет: страница матери Тимати по-прежнему посвящена воспитанию внучки Алисы, которая родилась у исполнителя от другой модели — Алены Шишковой.

Пользователи не могли не заметить этот факт, поэтому поинтересовались, с чем связано практически полное отсутствие фотографий Ратмира на странице Юнусовой.

«Вы можете наблюдать Ратмира у мамы, если так необходимо. Это страница Алисы», — ответила мать рэпера в комментариях.

Подписчики предполагают, что причина кроется в плохих отношениях Юнусовой и Решетовой. Некоторые фанаты считают, что мать Тимати приложила руку к разрыву знаменитостей. Вскоре модель сама расскажет обо всех подробностях ухода от Тимати в документальном фильме о себе.

тимати решетова юнусова
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