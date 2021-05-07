Основатель культурного центра «Рух Ордо» Керексизов умер после продолжительной болезни

Бишкек, 7 мая. Известный меценат Ташкул Керексизов скончался на 73-м году жизни. Его смерть подтвердили родственники.

По некоторым данным, основатель центра болел и находился на лечении в инфекционной больнице. Его диагноз неизвестен.

Керексизов основал на побережье озера Иссык-Куль два культурных центра — «Рух Ордо» и «Аалам Ордо». Последний до сих пор не достроили до конца.

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. В Росгосцирке выразили глубокие соболезнования родным и близким, сообщал ФАН.