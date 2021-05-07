В США рассказали, как Россия заставила НАТО отказаться принять Украину в Альянс

Вашингтон, 7 мая. Американский журналист в своей публикации для Forbes указал на причины, по которым руководство НАТО не станет принимать положительного решения по членству Украины в Альянсе.

Автор материала Давид Акс утверждает, что страны военного блока и США намерены привести в соответствие силы НАТО по отношению к войскам ВС РФ. Он напомнил, что этой весной российское командование разместило у границы с Украиной порядка 80 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники, пишет «ПолитРоссия».

По мнению американского журналиста, Россия почти заставила Альянс отказаться от идеи принять Украину в организацию. Он полагает, что в руководстве НАТО опасаются таким шагом спровоцировать Кремль, а потому это решение нецелесообразно. Вместо этого страны военного блока будут держать государство на выгодном расстоянии в качестве партнера и использовать в своих целях.

«Сейчас НАТО мобилизует 28 000 своих собственных войск для растянувшейся на месяцы серии военных игр вблизи Украины», — отмечает Акс.

Американский журналист акцентирует внимание на том, что самые слабые участки Североатлантического альянса расположены на востоке — речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, Венгрии, Румынии и других странах вокруг Черного моря.

Израильский политолог Яков Кедми ранее заявил, что Украина вряд ли станет членом НАТО как минимум потому, что согласно конституции организации, в Альянс не принимаются воюющие страны. Кроме того, решение о вступлении в военный блок должны принимать страны-участницы единогласно.