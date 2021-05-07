Новак назвал сроки завершения догазификации в России

Москва, 7 мая. Поручение президента России об ускоренной догазификации домовладений в уже подключенных к инфраструктуре населенных пунктах может быть выполнено до 2023 года.

Как уточнил вице-премьер РФ Александр Новак, утвержденный правительством план предполагает создание единого оператора газификации, который должен стать центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка. Помимо этого, будет создано единое окно для подключения и разработаны стандарты строительства газораспределительных сетей.

Доведение газа до участка будет бесплатным, а площадь дома не является критерием для подключения за счет бюджета, добавил зампред правительства. По его словам, собственники, подавшие заявку в рамках процедуры, будут подключены в полном объеме до 2023 года.

Правительство во втором квартале текущего года должно будет получить план по созданию единой газовой системы Дальнего Востока. Документ подготовят профильные ведомства и заинтересованные субъекты.