, 7 мая. Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли партию из 1500 бутылок самогона, изготовленного из чернобыльских яблок. Ее должны были отправить в Великобританию.

Британская компания Chernobyl Spirit сообщила об изъятии первой партии напитка Atomik. Он был изготовлен из яблок, выращенных неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции в Народичском районе, сообщается в пресс-релизе компании.

Как уточняют корреспонденты телеканала BBC, партия самогона была обнаружена на ликероводочном заводе в Карпатах. Сейчас изъятый алкоголь находится в киевской прокуратуре. По словам одного из основателей компании, профессора Джима Смита, украинские силовики скорее всего обвиняют производителя в подделке украинских акцизных марок.

«Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны», — уточнил Смит.

Адвокат Элина Смирнова, представляющая Chernobyl Spirit в украинском суде, заявила, что это дело является ярким примером нарушения украинского законодательства. Она подчеркивает, что действия сотрудников правоохранительных органов наносят ущерб репутации Украины.

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