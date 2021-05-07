Вашингтон, 7 мая. России удалось преуспеть в развитии ядерного вооружения, несмотря на возникающие трудности, сообщает Иерамия Жак в своем материале для американского издания The Trumpet.

Примерно 10 лет назад Россия заключила с США сделку, которая предполагала, что обе страны уменьшат одинаковое количество ядерного оружия. Однако эта сделка оказалась весьма непродуманной для Вашингтона, говорится в публикации The Trumpet, передает «ПолитРоссия».

Согласно договору, требовалась ликвидация оборонительного вооружения, которое может сбивать приближающиеся межконтинентальные баллистические ракеты. На тот момент Москва демонстрировала лишь архаичное наступательное оружие советской эпохи.

Ядерные запасы России тогда были настолько примитивны, что не могли даже приблизиться к условиям равной сделки. Таким образом главе Российской Федерации Владимиру Путину удалось обхитрить Барака Обаму, который на тот момент занимал пост президента США, поскольку за 10 лет очень многое изменилось.

Во время недавнего послания российского лидера Федеральному собранию он заявил, что доля оружия и техники в ядерной триаде России в 2021 году уже достигнет 88%. При этом Москва полна решимости для совершенствования своего вооружения, чтобы уменьшить разрыв с США, резюмировал Иерамия Жак.

Ранее в издании The Trumpet объяснили, почему леденящий кровь российский «Посейдон» напугал Европу.