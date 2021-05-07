Ургант заразил Викторию Толстоганову коронавирусом на звездной вечеринке

Москва, 7 мая. Российская актриса театра и кино Виктория Толстоганова в программе «Кино в деталях» рассказала, как заразилась коронавирусом от телеведущего Ивана Урганта.

Заболевший коронавирусом Ургант вел свое вечернее шоу из дома. Однако когда шоумен еще не был в курсе, что является переносчиком инфекции, он посетил одну из звездных вечеринок. На ней и присутствовала Толстоганова, которая подхватила вирус.

Актриса в эфире передачи заявила, что была уверена: ее семью коронавирус обошел стороной. Но тут на ее пути повстречался ведущий «Вечернего Урганта», шутливо отметила гостья программы.

«Все это время я не заболевала вообще. Считала даже, что ковид меня не берет. А потом Иван Ургант заболел. Прошло семь дней, и я тоже. Еще думала: «Ну надо же, ничто меня не брало, но тут появился Иван!»» — рассказала Толстоганова.

Жена Урганта Наталья Кикнадзе больше года не могла увидеться с дочерью Эрикой, которая проживает в США. Из-за коронавируса попасть в страну было практически невозможно, однако долгожданная встреча матери и дочки наконец-то состоялась. Ургант растрогал своих подписчиков совместным снимком падчерицы и супруги.