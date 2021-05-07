Ватикан, 7 мая. Конференция на тему COVID-19 и других глобальных угроз здоровью прошла при участии глав компаний Pfizer и Moderna, а также папы римского Франциска и гитариста Aerosmith Джо Перри.

Мероприятие запланировали еще до начала пандемии коронавируса в прошлом году, однако оно на фоне эпидемиологической обстановки только приобрело еще большую актуальность, считают организаторы. Встречу открыл американский иммунолог Энтони Фаучи, возглавляющий борьбу с инфекцией в США.

Специалист выступил с речью, в которой отдельное внимание уделил религиозно вдохновленному сопротивлению вакцинации от COVID-19 препаратами, косвенно разработанными с использованием линий клеток абортированных плодов. Ватикан заявил, что все вакцины от коронавируса не только морально законны, но и что люди несут моральную ответственность за получение прививки ради обеспечения защиты других.

В обсуждении проблем со здоровьем также приняли участие гитарист группы Aerosmith Джо Перри, американское оперное сопрано Рене Флеминг и супермодель Синди Кроуфорд. В ходе конференции выступил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. В своей речи он отметил, что гонка в производстве вакцины от коронавируса создала беспрецедентные примеры сотрудничества и эффективности.

В свою очередь, глава Moderna Стефан Бэнсел оценил стремление администрации бывшего президента США Дональда Трампа к разработке вакцины. Проект Operation Warp Speed, по словам Бэнсела, позволил Moderna оперативнее обычного устранить нормативные препятствия.

ФАН провел расследование о возможном участии американских ученых и высокопоставленных чиновников в создании коронавируса. К его появлению может быть причастен и доктор Фаучи, который недавно занял более высокую должность в правительстве США.