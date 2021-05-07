Вакцинация от коронавируса привела к 76 смертям в Швейцарии

Берн, 7 мая. Как минимум 76 летальных исходов зафиксировали в Швейцарии после прививок от COVID-19. Медики использовали вакцину компании Moderna и консорциума BioNTech-Pfizer.

По данным местных СМИ, пока не установлена точно, от чего умерли пациенты. Большинство людей, которым была сделана прививка, имели несколько серьезных заболеваний. Вероятно, что случились осложнения.

Средний возраст погибших — 82 года. Кроме того, за время прививочной кампании местные жители 1953 раза пожаловались на побочные реакции на вакцину.

Вакцина от коронавируса в виде назального аэрозоля, которую разрабатывают в Гонконгском университете, станет доступна для потребителей только через два-три года. На данный момент препарат находится на первой стадии клинических испытаний. В них участвуют более десяти человек, сообщал ФАН.