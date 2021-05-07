Белый дом заявил о нежелании США вводить новые санкции против России

Вашингтон, 7 мая. Вашингтон не хочет вводить новые антироссийские санкции. Об этом сообщили представители Белого дома.

США заявили о нежелании применять очередные санкции против России. Однако представители Белого дома напомнили, что Вашингтон оставляет за собой такое право. США могут ввести санкции, если сочтут это решение «оправданным», уточнили американские представители.

Министры иностранных дел Евросоюза обсудят ответные меры на ограничения РФ на саммите 10 мая. Главы МИД продумают дальнейший план действий на фоне российских санкций.