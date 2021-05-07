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Кудрявцева публично извинилась перед Олешко за язвительный комментарий

Шоу-бизнес
Кудрявцева публично извинилась перед Олешко за язвительный комментарий
instagram.com  /  @leratv

Москва, 7 мая. Российский актер Александр Олешко обиделся на известную телеведущую Леру Кудрявцеву за язвительный комментарий в Instagram. О ссоре звезда рассказала своим поклонникам.

После выхода очередного эпизода шоу Comment Out ведущая телеканала НТВ публично извинилась перед артистом за то, что ей пришлось написать неприятное сообщение. Согласно правилам программы, если бы Кудрявцева отказалась от публикации комментария, ей пришлось бы съесть живую рыбу.

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видеоанонс нового выпуска скандального шоу и публично извинились перед Олешко. Случившееся ее крайне расстроило.

«Сегодня вышел выпуск Comment Out, посмотрите на YouTube. Да, я знала, что шоу жесткое, но блин. Саня, прости меня, но жрать живую рыбку было выше моих сил», — честно призналась телезвезда.

Она попросила поклонников помочь ей сделать так, чтобы актер простил ее за такой некрасивый поступок. Кудрявцева отметила, что уже некоторое время Олешко не берет трубки и не отвечает на сообщения.

Проглотить живую рыбку не испугался соперник ведущей по шоу, рэпер Ганвест (Руслан Гоминов). Вместо оскорбительной публикации он выпил воду из пивного бокала вместе с существом.

олешко кудрявцева ганвест
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