Латвия рискует окончательно остаться без шпрот

Рига, 7 мая. Бывший владелец Лиепайского рыбоконсервного завода надеется, что премьеру Кариньш одумается и рассмотрит рыборазведение как спасательный круг.

Латвия рискует лишиться одного из своих главных символов — балтийских шпрот. Все дело в том, что квоты на вылов кильки в Балтийском море существенно уменьшились после вступления страны в Евросоюз. Очевидно, что в течение нескольких лет у Риги эти квоты полностью заберет Дания, где используют сырье для производства рыбной муки. Такой прогноз сделал российский предприниматель и инженер Игорь Крупник, пишет Sputniknews.

В программе «Подоплека» на радио Baltkom Крупник раскрыл подробности разграбления созданных им в Лиепае заводов.

«Под флагом борьбы с отмыванием денег, работающие предприятия методично уничтожались администраторами неплатежеспособности, словно черви, грызущие экономику Латвии изнутри», — подчеркнул он.

У предпринимателя отобрали лицензию, обвинив его в «отмывании денег», что, к слову, до сих пор не доказано судом,

По словам Крупника, для успешного производства шпрот важны три составляющие: кадры, рынок и сырье. Он пояснил, что связь с российским рынком угробили политики, кадры найти было сложно, а вот сырья в Балтийском море стало в разы меньше.

«Балтийское море пустое, и ловить в нем нечего», - прокомментировал бизнесмен снижение квот на вылов под предлогом сохранения экосистемы и борьбы с диоксиновым загрязнением. — Если Дании понадобится увеличить сырьевую базу для производства рыбной муки, кильку у Латвии отберут совсем».

По мнению предпринимателя, если бы Латвия сделала рыборазведение приоритетной отраслью, страна могла бы стать второй Норвегией, поставляющей на европейский и мировой рынок рыбную продукцию высокого качества. При этом премьер-министр, по словам Крупника, мечтал об умном и инновационном пути для развития страны.

«У государства должна быть цель и финансово-экономическая программа. О том, как это работает, говорят примеры Тайваня, Сингапура, Израиля, Ирландии, поднявшихся за 30 лет на вершины с минусов. В Советском Союзе Латвия лидировала, в Европейском союзе она плетется в хвосте, и создается впечатление, что она будет существовать, пока это гособразование будет нужно Брюсселю для каких-то политических задач»,— говорит предпрниматель.

Игорь Крупник не оставляет надежды на то, что народ Латвии сможет выбрать верный путь. Он напомнил об Ирландии, которая из упаднической страны превратилась в процветающее государство, куда сегодня возвращается молодежь.

«Маленькие страны могут быть очень гибкими. Так что крест на Латвии ставить рано», - считает Крупник.

Но если Запад сделает выбор в сторону политики и решит забрать квоты у Риги и отдать их Копенгагену, то Латвия рискует лишиться шпрот навсегда.

Ранее сообщалось, что из-за русофобии латвийские железные дороги вскоре могут пойти на металлолом.