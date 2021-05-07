Горделивая осанка, модная одежда, гармонично подобранные аксессуары, безупречная прическа, качественный макияж — все эти пункты, из которых складывается безупречный облик современной женщины, могут быть разом перечеркнуты одной лишь маленькой деталью — влажными пятнами на одежде и неприятным запахом, вызванными повышенным потоотделением. И даже одна только мысль — «а вдруг именно сейчас» — заставляет представительниц прекрасного пола заранее испытывать чувство неловкости.

Особенно острой эта проблема становится в жаркую погоду, во время спортивных тренировок, а также при ношении одежды из плотных ненатуральных тканей. К счастью, производители косметических средств предлагают на рынок специализированные дезодоранты и антиперспиранты, помогающие бороться как с самим потоотделением, так и с его последствиями в виде влаги и отталкивающего запаха. С другой стороны, из интернета и других источников информации женщины узнают, что данный продукт может быть небезопасным. Плюс ко всему, далеко не все дезодоранты от пота обеспечивают длительный эффект. Какое же средство стоит выбрать, если вы заботитесь о своем здоровье? Какие компоненты могут содержаться в этом уходовом продукте, а каких быть не должно? Сегодня ФАН учит вас, как подобрать максимально безопасный и эффективный дезодорант антиперспирант, и предлагает собственный топ-10 наиболее подходящих средств, решающих деликатную проблему неприятного запаха, вызванного потоотделением.

Что лучше: дезодорант или антиперспирант?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует первым делом определиться, с какой целью вы хотите приобрести средство. Если основная задача — уход за телом и придание коже приятного аромата, то отличным выбором станет дезодорант. Как известно, пот сам по себе не пахнет, другое дело, что он является благоприятной средой для размножения бактерий, которые и являются причиной появления неприятного запаха. Действие дезодоранта направлено на борьбу именно с последствиями излишнего потоотделения, он оптимально подавляет активность, проявляемую бактериями, а также «растворяет» неприятный запах в шлейфе парфюмерных отдушек. Однако следует понимать, что этот продукт неспособен избавить кожу от влаги, которая концентрируется в очагах повышенного потоотделения.

Если же ваша ключевая цель — заблокировать выделение пота, то для этого оптимально подходят антиперспиранты. Их действие более радикальное: средство тормозит естественное функционирование потовых желез в местах его нанесения, и в результате мы получаем отсутствие как влаги, так и неприятного запаха. На современном рынке присутствуют антиперспиранты, которые способны остановить потоотделение более чем на 10 дней. Как правило, это аптечные средства. Однако если у вас отсутствует выраженный гипергидроз, то, вероятнее всего, обычной косметической серии продуктов, останавливающих выделение пота на 24–72 часа, будет вполне достаточно. В любом случае перед использованием подобных долгоиграющих средств стоит проконсультироваться с врачом, ведь любая блокировка является не слишком естественной для нашего организма.

Существуют также и универсальные средства «два в одном» — дезодоранты-антиперспиранты. За счет более разнообразной и усовершенствованной формулы такой продукт работает сразу в двух направлениях: легкая блокировка потоотделения и устранение неприятного запаха за счет парфюмерных отдушек и антибактериальных свойств, входящих в состав средства.

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Как выбрать лучший женский дезодорант от пота

Казалось бы, такое стандартное и недорогое средство для ухода за кожей, как дезодорант для подмышек, не стоит того, чтобы столь тщательно подходить к его выбору. Однако косметическая индустрия не стоит на месте, и, с одной стороны, женщина должна уметь обезопасить себя от приобретения продукции сомнительного качества, чтобы избежать опасных последствий для здоровья, а с другой — в полной мере пользоваться новыми преимуществами действительно достойных современных средств. А ведь и дезодорантов, и антиперспирантов, и продуктов «два в одном» на рынке действительно море. Средства от пота существуют в самых различных видах, формах и консистенции. Да и по своим дополнительным свойствам они сильно варьируются — от очищающих до успокаивающих. Притом продукция для женщин, разумеется, отличается еще большим разнообразием, чем для мужчин, ведь дамы гораздо больше заботятся о приятном запахе тела и ненавидят пятна на одежде. Что ж, разбираемся, какие виды дезодорантов существуют на рынке.

Одним из самых популярных разновидностей дезодорантов является спрей (аэрозоль). Это, можно сказать, дезодорант в своем классическом варианте. Особенно он любим за то, что не оставляет на одежде пятен. Средство упаковано в удобные флаконы и представляет собой раствор, распыляемый на тело с помощью специальной кнопки. Другое важное преимущество аэрозоля в том, что он не контактирует с кожей напрямую, поэтому использовать его могут сразу несколько человек в одно и то же время. Все остальные виды дезодорантов строго индивидуальны, в противном случае содержащиеся на коже бактерии могут передаться от одного человека другому. И еще одним неочевидным достоинством дезодоранта-спрея является то, что он может быть использован в качестве баллончика для самообороны: распылив средство в глаза обидчику, вы сможете выиграть несколько секунд, чтобы убежать или позвать на помощь. Но минус этого вида дезодоранта заключается в том, что при распылении аэрозольные частицы приходится вдыхать, что может спровоцировать аллергию или даже астму.

Абсолютно твердый состав дезодоранта имеют стики. Использование такого средства подобно применению клеящего карандаша: дезодорант нужно лишь покрутить, отсюда и крайне небольшой расход дезодоранта, отмечаемый всеми, кто остановил на нем свой выбор: буквально полгорошины достаточно для надежной защиты от неприятного запаха. Но вместе с тем в дезодорантах-стиках содержится и немалое количество консервантов — именно они сохраняют продукт в твердом состоянии.

Жидкие шариковые (роликовые) дезодоранты представляют собой жидкий состав, помещенный в баночку, увенчанную шариком, вращая который вы распределяете средство по коже. Дезодоранты шарикового типа достаточно хороши, однако после нанесения средства потребуется выждать какое-то время, чтобы оно высохло. Кроме того, в рецептуре продукта обычно присутствует спирт, поэтому поклоннице натуральной косметики или обладательнице чувствительной кожи рекомендовано выбирать другие виды средств.

Дезодорант-«пудра» — это стопроцентно сухой продукт, напоминающий по своей консистенции старую советскую присыпку на основе талька. Но здесь состав гораздо современнее: эфирные масла, экстракты растений. Наносить такой дезодорант следует похлопывающими движениями, а лишний порошок убирать с помощью салфетки, в противном случае возможно возникновение пятен на одежде. Средство надежно защищает от влаги и устраняет запах. При этом мелкие частицы присыпки не проникают глубоко в кожу, тем самым не закупоривая протоки. Впрочем, эксперты в любом случае рекомендуют смывать средство на ночь, чтобы потовые железы могли нормально работать, выводя токсины из организма.

Дезодоранты-кремы и дезодоранты-гели прекрасно впитываются в кожу и не сушат ее. Расход средний. Крем лучше, чем спрей, регулирует функционирование потовых желез, а кроме того — обеспечивает питание. Однако средство может оставлять пятна.

Весьма популярны на рынке део-кристаллы, также называемые дезодорантами-камнями или минеральными дезодорантами. Эта разновидность твердого антиперспиранта имеет низкий расход и содержит кристаллические квасцы: дезодорант с этим сильнейшим антисептическим средством отлично подавляет рост бактерий. Дезодорант-кристалл можно отнести к натуральным дезодорантам. Особенностью средства является необходимость смачивать кристалл водой перед применением.

И, наконец, в нашем обзоре нельзя не уделить внимание дабоматикам. Это — настоящая бомба в косметической индустрии. Особенность конструкции этого средства заключается в том, что он снабжен насадкой в виде губки, которым средство прицельно наносится на кожу. По многочисленным отзывам, именно дабоматики относятся к наиболее сильным дезодорантам. Они быстро высыхают, не раздражают кожу и эффективно работают на протяжении нескольких дней. Однако, как и любой другой дезодорант, его все же не рекомендовано оставлять на коже длительное время.

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Что входит в состав дезодорантов от пота и что в него входить не должно?

Итак, с формой мы определились, самое время рассказать о содержании. Дезинфицирующими компонентами в рецептуре дезодорантов и антиперспирантов могут выступать спирт, а также менее бюджетные триклозан или фарнезол. Для обладательниц чувствительной кожи спирт — не вариант. Зато для жирной кожи средство на спирту может дать отличный подсушивающий эффект. Триклозан отлично справляется с бактериями, однако может пагубно влиять на щитовидную железу. А вот фарнезол является натуральным и безопасным.

Чтобы не навредить здоровью в ходе использования дезодоранта, следует внимательно читать этикетку: в составе средства крайне нежелательно присутствие следующих компонентов.

Алюминий, цинк и цирконий . Эти вещества сильно закупоривают кожу.

. Эти вещества сильно закупоривают кожу. Парабены . Задействованы в роли консервантов, однако создают на коже пленку и мешают нормальной работе желез.

. Задействованы в роли консервантов, однако создают на коже пленку и мешают нормальной работе желез. Триклозан . Этот уже упомянутый ингредиент относится к канцерогенам.

. Этот уже упомянутый ингредиент относится к канцерогенам. Фталаты. Им свойственно глубоко проникать в кожу, накапливаться в организме и отравлять его токсинами.

Чтобы избежать присутствия в составе средства большого количества консервантов, эксперты также рекомендуют выбирать продукт со сроком годности не более 12 месяцев, и желательно тот, хранить который нужно в холодильнике.

Топ-10 лучших дезодорантов от пота для женщин в 2021 году по версии ФАН

Антиперспирант-дабоматик Dry Dry Classic

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Главное достоинство продукта Dry Dry Classic — обеспечение длительного воздействия. Воспользовавшись этим дезодорантом, вам даже в самый жаркий день не придется изменять свои планы уже спустя пару-тройку часов после выхода из дома, чтобы вернуться, принять душ и поменять одежду. А ведь дополнительная уверенность в себе не помешает ни при каких обстоятельствах. При этом средство борется не столько с неприятным запахом, сколько с причиной его появления.

Антиперспирант Dry Dry Classic расходуется очень экономично: по опыту многих пользовательниц, одного флакона хватает более чем на пять месяцев. Состав отлично подходит не только для использования в области подмышек, но и для нанесения на ступни и ладони. Среди ингредиентов — денатурированный спирт и гидрат хлористого алюминия.

Vichy дезодорант-антиперспирант спрей

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Этот популярный парфюмированный дезодорант от известного бренда «Виши» выпущен в виде спрея и предоставляет надежную защиту от повышенного потоотделения в течение двух суток. С неприятным запахом продукт также справляется на отлично. Этот дезодорант — настоящая находка для активных барышень, регулярно посещающих спортзал: средство в состоянии выдержать даже самую интенсивную тренировку, не утрачивая своих свойств.

Важная особенность спрея Vichy также состоит в том, что он не вызывает чувства дискомфорта на коже. Средство тщательно протестировано и одобрено дерматологами. Обеспечивает яркий подсушивающий эффект. Формула антиперспиранта — гипоаллергенная, продукт не содержит в себе спирта, парабенов и неестественных красителей.

Nivea антиперспирант-стик «Эффект пудры»

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Носитель нежного сливочно-пудрового аромата — дезодорант-антиперспирант от бренда «Нивея» — так и называется: «Эффект пудры». Но пудра присутствует здесь не только в виде отдушки, но и в качестве полноценного компонента в составе стика: каолиновая пудра, входящая в рецептуру средства, принадлежит к уникальным природным материалам, наделенным прекрасными абсорбирующими свойствами. Также этот компонент известен как белая глина. Благодаря ему средство после нанесения быстро высыхает и не оставляет липкости и прочих неприятных ощущений на коже, а также дарит ей удивительную мягкость.

Действие антиперспиранта рассчитано на 48 и более часов, поэтому производители позаботились о том, чтобы в его составе не присутствовали вредные для кожи вещества. Но так или иначе — наносить «пудру» на поврежденную дерму не рекомендуется.

Rexona дезодорант-антиперспирант без запаха

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Универсальность этого дезодоранта-антиперспиранта от известного производителя «Рексона» заключается в том, что он не имеет запаха. Вот почему средство одинаково комфортно как для женщин, так и для представителей сильного пола. По той же причине продукт можно использовать в паре с вашим любимым парфюмом: можно не переживать, что он перебьет его аромат. При этом, несмотря на отсутствие отдушек, средство надежно защитит вас как от излишнего потоотделения, так и от неприятного запаха, неизбежно сопровождающего этот процесс.

Антиперспирант Rexona без запаха разработан по специальной гипоаллергенной формуле и подходит для чувствительной кожи с экземой или склонностью к раздражениям, а также беременным и кормящим, чутко реагирующим на посторонние запахи.

Garnier антибактериальный дезодорант-антиперспирант спрей «Эффект чистоты»

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Главная «фишка» этого продукта «Гарньер» — его способность быстро и эффективно устранять почти 100% бактерий, которые, как известно, порождают неприятный запах на участках кожи с повышенным потоотделением. Помогает бороться с бактериями активная формула средства, содержащая в себе экстракт чайного дерева, который попутно придает дезодоранту приятный, нежный аромат. В свою очередь уникальный минерал перлит является сильнейшим природным абсорбентом, поэтому благодаря его вхождению в рецептуру антиперспиранта кожа дышит и остается здоровой и гладкой после нанесения средства.

Спрей Garnier обладает 48-часовым действием в режиме нон-стоп. Активный ингредиент в составе — пантенол. Спирт в рецептуру средства не входит. При попадании на ткань дезодорант легко отстирывается.

Dove антиперспирант спрей «Бережная забота»

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Приобретая антиперспирант «Дав» «Бережная забота», вы получаете уверенность не только в стопроцентной защите от неприятного запаха на целых 48 часов, но и в том, что вы вносите свой вклад в обеспечение прав животных на всей планете. Ведь продукция Dove знаменита еще и тем, что не проходит тестирование на животных, поэтому данный бренд находится в белом списке PETA, одной из крупнейших организаций в мире, выступающих в интересах братьев наших меньших.

Еще одна важная «фишка» средства — его способность восстанавливать кожу после бритья и эпиляции. Этому способствует специальная формула, протестированная дерматологами и обеспечивающая бережный уход, даже если кожа очень чувствительная. Не содержит красителей и отдушек, этилового спирта, а также парабенов.

Дезодорант-спрей для тела Greenway Sharme

Компания Гринвей популярна во многом благодаря таким уходовым средствам, как дезодоранты — в частности, линейка спреев для тела Sharme. Этот продукт хорош прежде всего своей универсальностью: спреем могут пользоваться и женщины и мужчины. В линейке представлены 3 вида средства — в том числе, вариант, не имеющий запаха, благодаря чему можно смело использовать его вместе с парфюмом.

Состав дезодоранта-спрея Green Way исключительно натуральный, в нём нет таких опасных для здоровья компонентов, как хлор или парабены, а также отсутствуют синтетические отдушки. Вместе с тем, продукт не только устраняет запах, нейтрализуя бактерии, но и бережно корректирует активность потовых желез. А пользователи с удовольствием отмечают, что кожа при этом не стягивается и свободно дышит.

Deonica антиперспирант спрей «Pro-Защита» Extra Fresh

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Строгий, «аптечного» вида флакон дезодоранта «Деоника» «Pro-Защита» — настоящее тайное оружие в борьбе с неприятными последствиями повышенного потоотделения — запахом и влагой. Средство обеспечит эффективную защиту и чистоту кожи в течение непревзойденно длительного отрезка времени — 72 часов.

Уникальная рецептура спрея Deonica включает в себя мельчайшие частички солей алюминия, которые не только гораздо легче проникают в поры, но и не забивают их, благодаря чему свежесть и комфорт обеспечены надолго, а кожа при этом не лишена возможности свободно дышать. Аромат самого средства нежный, ненавязчивый, свежий. В составе нет спирта и парабенов. Продукт одобрен дерматологами.

Fa дезодорант-спрей «Ритмы острова Бали» Delight

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Этот продукт известного бренда Fa получил немало восторженных отзывов во многом благодаря своему непревзойденному аромату. Яркая парфюмерная отдушка, сочетающая в себе нотки манго и цветов ванили, нравится практически всем. Впрочем, дезодорант дарит своей обладательнице не только ощущение праздника и иллюзию нахождения на тропическом островном курорте, но и эффективное решение проблем, сопутствующих повышенному потоотделению.

Средство устраняет неприятный запах на срок до 48 часов, а также обладает антибактериальным эффектом. Флакон экономичен, обеспечивает точное распыление средства. Дезодорант ложится на кожу мягко, не вызывая неприятных ощущений.

Lady Speed Stick дезодорант-антиперспирант стик «Алоэ защита»

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Благодаря уникальной формуле продукт «Леди спид стик» «Алоэ защита» можно смело отнести не только к дезодорантам-антиперспирантам, но и к эффективным уходовым средствам. Ведь находящийся в его составе экстракт алоэ призван смягчить и успокоить кожу, раздраженную как в результате избыточного потоотделения, так и, к примеру, после бритья. Что же касается базовых свойств антиперспиранта, то они сохраняются в течение 48 часов после нанесения средства на кожу: пользовательницы с удовольствием отмечают «железобетонную» защиту от пота.

Дезодорант «Алоэ защита» можно использовать каждый день, не опасаясь за здоровье, ведь продукт протестирован и одобрен дерматологами. Единственная мера предосторожности — не стоит наносить его на поврежденные или слишком раздраженные участки дермы.