Канадский Ванкувер испытал всплеск насилия в отношении азиатов

Ванкувер, 7 апреля. В Ванкувере количество преступлений на почве ненависти к азиатам выросло на 700% по итогам 2020 года. Такие данные приводит главное полицейское управление города.

По данным полиции, в 2020 году было зарегистрировано 98 подобных происшествий, тогда как в 2019 году их было всего 19. При этом общее количество преступлений равняется 280, годом ранее их было 142. Пик антиазиатских выступлений наступил в мае, начиная с лета они замедлились.

При этом точное количество подобных нападений сказать сложно, потому что многие не обращаются после случившегося в правоохранительные органы. Полицейские попросили азиатскую общину Ванкувера сообщать обо всех случаях притеснения на расовой почве.

Среди причин участившихся случаев агрессии к азиатам выделяют пандемию COVID-19 — именно после того как она стала распространяться по Канаде, появились жалобы на плевки и оскорбления от местного населения.

Премьер Британской Колумбии Джон Хорган прокомментировал статистику и отметил, что всплеск антиазиатских преступлений, о которых сообщает департамент полиции Ванкувера, «вызывает глубокую тревогу».

