Китайские специалисты назвали опасные для здоровья несладкие продукты

Пекин, 7 мая. Несладкие на вкус продукты все-равно могут содержать большое количество сахара, предупредили специалисты из Китая.

Особенную осторожность следует проявить людям, страдающим диабетом. Например, рис люди едят каждый день. И хотя его не относят к сладостям, но из-за большого количества крахмала чрезмерное употребление может привести к скачку уровня сахара в крови.

То же касается батата, кукурузы и тыквы. В список опасных для диабетиков продуктов эксперты также внесли каши быстрого приготовления, быстрорастворимый кофе, соусы и различные закуски.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева объяснила пользу разных видов мяса для здоровья. Так, говядина обладает наилучшими показателями по аминокислотному составу.