Берлин, 7 мая. Глава российского представительства германского Агентства по внешнеэкономической деятельности Шульце оценил структуру товарооборота двух стран.

Распространяемая в Америке информация о том, что Германия находится в зависимости от газа и нефти из России, является, по мнению эксперта Герита Шульце, выдумкой. Он отмечает, что Россия стала в предыдущем году 14-м по счету торговым партнером для Германии по объемам товарооборота. Об этом пишет Evo-rus.com.

«У нас почти со всеми соседними странами больший объем торговли, чем с Россией. Коронавирусный кризис еще более усугубил негативную ситуацию с товарообменом. В последний год его объем составил 45 млрд евро. Это на четверть меньше, чем в год до пандемии, и самый низкий уровень за последние десять лет», — комментирует уровень развития торговли между странами Шульце.

Германия импортирует из России в основном минеральное сырье, а также алмазы, золото, железо, медь, алюминий и продукцию химической промышленности. В данный момент объемы торговли просели из-за коронавируса, санкций, а также состояния внутренней экономики Российской Федерации и цен на сырье.

Форум «Неделя Германии» был проведен в Петербурге в конце апреля. В ходе мероприятия выяснилось, что Германия намеревается инвестировать в производство «зеленого водорода» на территории РФ.