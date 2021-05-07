Четырем экс-офицерам полиции Миннеаполиса предъявили обвинение в убийстве Джорджа Флойда

Вашингтон, 7 мая. Федеральное большое жюри предъявило обвинение четырем бывшим офицерам, причастным к гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Суть обвинительного заключения — нарушение конституционных прав темнокожего, передает телеканал Fox News. Так, Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве Флойда, по мнению присяжных, лишил его «права на свободу, в том числе от необоснованного удержания и применения силы сотрудником полиции».

Его коллеги, Джей-Александер Кьюн и Ту Тао, обвиняются в том, что нарушили права афроамериканца и не вмешались в ситуацию, когда в его отношении совершались противоправные действия. Кроме того, четырех полицейских обвинили в том, что они не оказали Джорджу Флойду своевременную медицинскую помощь.

Власти штата Миннесота также инкриминировали обвиняемым преступную халатность, пособничество в непредумышленном убийстве и подстрекательство к нему. Перед судом экс-офицеры предстанут позднее, им грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения.