Лобода умилила фанатов фотографией младшей дочери

Дубай, 7 мая. Популярная певица Светлана Лобода во время отдыха в Дубае поделилась семейным снимком. В Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует с младшей дочерью Тильдой.

Фанаты до сих пор уверены, что отцом девочки является лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, однако сама артистка никогда не подтверждала эту информацию. В новой публикации артистка показала лицо дочери. Раньше она старалась выкладывать снимки, на которых девочка запечатлена исключительно со спины.

«Как же хорошо в мае в Дубае», — написала исполнительница.

Фолловеры звездного аккаунта пришли в восторг от увиденного. Многие подчеркнули, что Тильда заметно подросла за последнее время и загорела на отдыхе.

«Тильда так быстро подросла. До чего же милый ребенок»; «Прелесть. Тильда растет просто копией своей красивой мамы»; «Милости, да и только. Светлана, спасибо за таких чудных и красивых девочек. Уверена, они смогут перенять талант и грацию мамы», — отметили пользователи под публикацией в соцсети.

Лобода отправилась на отдых с семьей после завершения съемок популярного музыкального шоу «Голос.Дети», в котором принимала участие в качестве члена жюри. Россияне не слишком тепло восприняли финал восьмого сезона и назвали его «позорищем».