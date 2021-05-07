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Гамачек уволил чиновника из набсовета «Чешской почты» из-за слов о «Спутнике V»

Политика
Гамачек уволил чиновника из набсовета «Чешской почты» из-за слов о «Спутнике V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Прага, 7 мая. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из набсовета «Чешской почты» из-за слов о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Чиновник рассказал об этом в беседе с изданием Novinky.cz. По словам Нетолицкого, ему неизвестны причины решения чешского вице-премьера.

«В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и рассказал, что заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о планируемом переназначении», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что чешская оппозиция требует отставки Гамачека с поста вице-премьера страны после того, как он пытался «торговаться» с Российской Федерацией.

чехия гамачек нетолицкий
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