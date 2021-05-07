Стоимость куриных яиц поднялась в России более чем на 6%

Москва, 7 мая. Росстат опубликовал статистику по динамике продуктовых цен в апреле текущего года.

Федеральная служба государственной статистики подсчитала, как в течение месяца изменились цены на различные продукты в Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Значительное повышение стоимости коснулось куриных яиц, которые выросли в цене в апреле на 6,8%. В семи регионах страны рост находился в диапазоне от 0,4% до 2,9%.

Некоторые виды плодоовощной продукции тоже подорожали. Так, свекла стала стоить дороже на 20,1%, морковь выросла в цене на 9,6%, а стоимость капусты увеличилась на 8,5%. Снижение в апреле продемонстрировали помидоры, апельсины и груши. Цены на них опустились на 5,9%, 3,7% и 2% соответственно.

Зафиксировано также повышение индекса продовольственных цен в мире. Показатель поднялся до уровня 2014 года, сообщили в Сельскохозяйственной и продовольственной организации Объединенных Наций (ФАО).