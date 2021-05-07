Шоумен Максим Галкин объяснил, почему на три дня пропал из соцсетей

Москва, 7 мая. Известный телеведущий Максим Галкин после трехдневного молчания в соцсетях оправдался перед фанатами. Шоумен объяснил, почему не выходил на связь и ничего не публиковал.

Затяжные майские праздники выдались насыщенными для многих звезд: некоторые попали в больницу, а кто-то уехал отдыхать на острова. Затяжное молчание Галкина несколько напрягло его фанатов, поэтому супруг певицы Аллы Пугачевой поспешил заверить своих фолловеров в Instagram, что с ним все в порядке.

«Каюсь, давно ничего не выкладывал в Instagram. Но я про вас не забыл, честно!» — объяснился Галкин в видео.

Шоумен сообщил, что помнит о соцсетях, но во время праздников хотел немного отдохнуть и провести время со своей семьей. Артист пообещал, что в ближайшее время постарается придумать что-нибудь веселое и порадует фанатов новым видео. Галкин отметил, что при солнечной и теплой погоде за окном он обязательно бы снял красивое видео.

Галкин вместе с Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри живут в загородном замке. Дом звездной семьи расположен в подмосковной деревне Грязь. Недавно стало известно, что ее жители не очень довольны соседством с артистами.