Лера Кудрявцева сразила фанатов фото в красном купальнике

Москва, 7 мая. Подписчики фан-аккаунта телеведущей Леры Кудрявцевой обсудили ее фото с отдыха в Турции, где знаменитость красовалась в ярком купальнике.

Прошлым летом знаменитость отдыхала в солнечной Турции и делилась с пользователями пляжными снимками. Звезда телевидения хвасталась броскими и откровенными купальниками, во всей красе демонстрируя точеную фигуру.

Внешности 49-летней Кудрявцевой могут позавидовать даже молодые девушки. Сраженные ее красотой подписчики в комментариях осыпали ведущую программы «Секрет на миллион» комплиментами. Поклонники не перестают удивляться, как теледиве удается выглядеть молодо в ее годы.

«Да, Лера, грудь 18-летней девочки»; «Тут можно дать только 16 лет»; «Вот это тело в вашем возрасте. Так держать!» — написали фанаты.

Лера Кудрявцева стала героиней нового выпуска провокационного шоу Comment Out вместе с рэпером Ганвестом. Телеведущая пожаловалась, что молодой муж, хоккеист Игорь Макаров редко делает ей комплименты. Так знаменитость ответила на вопрос Маркони, часто ли она слышит в свой адрес, что она сексуальная женщина.