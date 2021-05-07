Посол РФ в США обратился к участникам церемонии ко Дню Победы во Флориде

Таллахасси, 7 мая. Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился к участникам мероприятия ко Дню Победы в американском штате Флорида.

Церемония была посвящена открытию памятника французскому летчику полка «Нормандия — Неман», Герою Советского Союза Марселю Альберу в американском городе Чипли. Организаторы зачитали обращение Антонова в ходе церемонии. Дипломат подчеркнул, что боевая слава авиаполка «Нормандия — Неман» является ярким примером единения стран антигитлеровской коалиции.

«Победа над нацизмом является нашим общим великим достоянием. Священный долг нынешних поколений — сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу и подарил нам будущее», — говорится в обращении российского посла.

По словам Антонова, путь Альбера стал примером беспрецедентного мужества и героизма, а летчик вошел в число тех, кто прибыл в СССР в 1942 году. В составе советско-французской эскадрильи Марсель Альбер принял участие в решающих сражениях с фашистами, напомнил Антонов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве.