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Житель Окленда нарисовал зеленые пенисы на месте дорожных ям

Происшествия
Житель Окленда нарисовал зеленые пенисы на месте дорожных ям
pixabay.com

Окленд, 7 мая. Десятки изображений мужского полового органа, нарисованных ярко-зеленой краской, появились на городских дорогах, требующих ремонта.

Их автором является местный житель по имени Джефф Апсон, который называет себя «борцом за безопасность дорожного движения». Мужчина надеется, что фаллические изображения побудят чиновников побыстрее починить дорогу и заделать ямы.

Несмотря на то, что уличному художнику пригрозили судебным иском, он не теряет оптимизма. Рисунки до сих пор остаются на проезжей части и благодаря им водители успевают объезжать выбоины, пишет New York Post.

Похожий случай произошел в Южно-Сахалинске. Местный житель устал от разбитых дорог и посадил в одной из глубоких ям редис. Он сказал, что когда урожай будет собран, пучок редиски будет передан в дар губернатору Сахалинской области, сообщал ФАН.

дороги новая зеландия окленд
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