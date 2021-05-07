Дипломаты Польши и Румынии посетят границу Украины с Крымом

Киев, 7 мая. Румынский и польский послы на Украине Кристиана-Леона Цуркана и Бартош Цихоцкий приедут 11 мая на границу страны с Крымом, сообщили в дипмиссии Польши.

В сообщении посольства сказано, что дипломаты 11 мая встретятся с губернатором Херсонской области Сергеем Козырем и председателем областного совета Александром Самойленко.

«Затем состоится встреча с представителями крымских татар и вынужденными переселенцами из Крыма», — говорится в сообщении.

Ранее перебравшийся в Крым одессит Олег Ланцев рассказал, почему многие украинцы вполне серьезно думают, что в России складывается чуть ли не режим давления. По его словам, это связано с большей дисциплиной россиян и эффективной работой государственных органов власти, нежели на Украине.