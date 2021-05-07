Жители Дамаска выразили поддержку палестинскому народу в День Иерусалима

Дамаск, 7 мая. Столица Сирийской Арабской Республики (САР) встретила День Иерусалима (Аль-Кудс) народными шествиями. Основной целью мероприятия стала демонстрация приверженности Сирии идее освобождения Палестины и Иерусалима.

Горожане несли флаги палестинских организаций и скандировали лозунги в пользу поддержки арабского населения в Израиле и перехода древней иудейской столицы под контроль арабов. Событие сопровождалось выступлениями лидеров сирийских и палестинских партий, священнослужителей и представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Дамаске.

Федеральное агентство новостей /

В своем выступлении председатель Народного комитета поддержки палестинского народа Сабер Фалхаут призвал к совместным действиям по борьбе с терроризмом в регионе и поддержке вопроса Палестины в памяти руководства и населения САР. В рамках этой задачи подобные мероприятия и проводятся.

Международный день Иерусалима отмечается некоторыми арабскими странами в последнюю пятницу месяца Рамадан в знак солидарности с палестинским народом.

Древний город

Значимая для арабов дата совпала с беспорядками в районе Шейх Джарра в восточной части Иерусалима. В противостояние с полицией вступило арабское население, считающее, что власти еврейского государства проводят целенаправленную политику по вытеснению палестинцев из города.

Ситуация взорвалась после того, как четыре арабские семьи получили уведомления о необходимости покинуть их жилища с последующим переселением в другие регионы. Сейчас исполнение данного решения приостановлено из-за сохраняющейся накаленной обстановки.