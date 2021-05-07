Жителя Энгельса зарезали в собственной квартире

Саратов, 7 мая. Убитого обнаружили медики скорой помощи в доме, расположенном на улице Горького.

Инцидент произошел в Энгельсе под Саратовом. По предварительной информации, мужчина был убит ударом ножа в грудную клетку. Сотрудники правопорядка практически сразу задержали подозреваемого. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. Мотивы злоумышленника пока не называются.

Житель Башкирии зарезал бывшую жену ножницами и засыпал тело рассадой, сообщал ФАН. Пожилой мужчина был арестован после задержания на территории заброшенных садов.