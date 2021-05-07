Байден назвал неясными итоги переговоров с Ираном в Вене

Вена, 7 мая. Президент США Джо Байден прокомментировал результаты переговоров с Ираном по ядерной программе.

По словам главы государства, результаты обсуждений в австрийской столице остаются неясными. Он также отметил серьезный настрой Тегерана в этом вопросе.

«Но насколько серьезны и что они готовы предпринять — это другая история. Однако мы все еще ведем переговоры», — заявил Байден.

Ранее российское министерство иностранных дел прокомментировало возможное возвращение Вашингтона в ядерную сделку с Тегераном. В таком случае не потребуется утверждение новой резолюции в СБ ООН, отметили в ведомстве.