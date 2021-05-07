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Видеоблогер из Крыма показал впечатляющую съемку Бельбекского водозабора

Общество
Видеоблогер из Крыма показал впечатляющую съемку Бельбекского водозабора
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Симферополь, 7 мая. Блогер Игорь Корсаков заснял на видео работу Бельбекского гидрозабора в Крыму, который позволит положить конец водной блокаде полуострова.

Автор YouTube-канала запечатлел с воздуха систему сооружений, которые обеспечивают сбор, очистку и подачу воды в населенные пункты Крыма. Видеоблогер рассказал, что гидрозабор на реке Бельбек со дня его запуска в эксплуатацию дал Севастополю порядка 1,8-2 миллиона кубических метров воды. Тем самым были сэкономлены ресурсы Чернореченского водохранилища.

«Бельбекский водозабор работает на полную проектную мощность», — отметил Корсаков.

Изначально гидрозабор возводился в качестве сезонного сооружения. В Бельбекской долине планируют пробурить новые скважины. В таком случае, по мнению автора канала, водозабор будет работать круглый год.

Корсаков продемонстрировал накопительный бассейн, вокруг которого установлены мощные дренажи. Насосная станция забирает воду из бассейна, после чего она фильтруется от грязи и примесей. Затем очищенная вода подается в большие емкости для хранения, рассказал Корсаков.

Впечатленные съемкой водозабора пользователи оставили под роликом массу восторженных комментариев:

«А помните какой пустырь тут был совсем недавно? Даже не верится, чудеса инженерии», «Потрясающие виды! Какое все зеленое и красивое! Бельбек — супер! Все так чисто, аккуратно!», «Красотища-то какая», — пишут зрители.

Ранее блогер снял на видео строительство очистных канализационных сооружений, которые в дальнейшем преобразят точки притяжения туристов в Крыму. Речь идет о пляжах в Коктебеле.

крым бельбек корсаков гидрозабор
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