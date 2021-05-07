Аналитики объяснили падение доллара до 72 рублей на Мосбирже

Москва, 7 мая. Кратковременное падение доллара до 72 рублей в ходе пятничных торгов на Московской бирже могло быть вызвано спланированной акцией некоторых игроков или ошибкой трейдера.

Такой вывод сделали опрошенные РИА Новости аналитики. В начале торговой сессии курс доллара впервые с июля прошлого года упал до 72,0025 рубля. Однако вскоре американская валюта резко вернулась до уровня закрытия предыдущей сессии — 72,23 рубля.

Не исключено, что один из трейдеров ошибся, указав цену, отличную от рыночной. Так как в начале торгов обычно мало заявок, то даже небольшая заявка может вызвать сильное кратковременное колебание котировок, объяснили эксперты. Кроме того, как они отметили, некоторые трейдеры иногда путают кнопки «купить» и «продать».

Центробанк РФ ранее понизил официальные курсы доллара и евро перед выходными. Такое решение регулятор принял на фоне укрепления рубля в ходе торгов Мосбиржи.