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Погребинский назвал истинные причины визита госсекретаря США в Киев

Политика
Погребинский назвал истинные причины визита госсекретаря США в Киев
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины / Creative Commons Attribution 4.0

Киев, 7 мая. Несмотря на протокольный статус визита представителей Вашингтона, Киев встречал американцев по высшему разряду.

В Вашингтоне удовлетворены лояльностью президента Украины Владимира Зеленского, но американцы считают, что его надо направлять в нужное русло и давать четкие указания для действий. Таким мнением с украинским изданием «Страна» поделился политолог Михаил Погребинский.

Накануне Украина пережила эпохальное событие — страну с визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Рядовая протокольная встреча стала поистине знаменательным событием для киевских властей. Хотя ничего экстраординарного, кроме обмена стандартными словами поддержки и озабоченности, не произошло.

Правда, президент Украины Владимир Зеленский осмелился публично предложить встречу с главой Белого дома Джо Байденом, но Блинкен разочаровал его, ответив, что такой возможности пока нет. Авторы издания при этом напоминают, что встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным активно готовится.

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, рассуждая о причинах визита госсекретаря США в Киев, выразил мнение, что главной задачей представителей Госдепа была оценка деятельности киевских политиков, включая аппарат президента.

«Такое впечатление, что американцы приехали на смотрины и оценили украинских правителей. Вероятно, результатами визита в Госдепе удовлетворены. Они сочли, что с Зеленским можно работать дальше, при условии координирования в нужную и в правильную сторону, чтобы он не отклонялся от четких указаний США», - рассказал эксперт.

По мнению Погребинского, по ситуации на востоке страны не последовало особых сигналов, кроме мягкого намека «несильно там шуршать». Но по идеологической линии был дан четкий и конкретный сигнал, что необходимо продолжать свои действия против Украинской православной церкви.

«Это абсолютно неприемлемо, когда приезжий дипломат общается только с конкретным церковным деятелем! Но это лишний раз доказывает, что это не религиозная организация, а структура, играющая на раскол православия при помощи американцев. В целом после визита можно предположить, что украинская команда убедилась, что их стратегия «давить врагов» одобрена Госдепом. Теперь смело можно думать, что «Техас должны грабить техасцы», - резюмировал политолог.

Ранее ФАН писал о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что без согласия РФ расширение «нормандского формата» невозможно.

владимир зеленский политика украина сша визит блинкена в киев
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