Провалившуюся под снег девочку спас сотрудник Росгвардии

Норильск, 7 мая. Маленькую норильчанку, провалившуюся в полутораметровый сугроб, спас проезжавший мимо сотрудник регионального отдела вневедомственной охраны.

Лейтенант полиции Евгений Занегин проезжал по одному из дворов улицы Комсомольской, когда увидел группу подростков, выбегающих на дорогу и останавливающих проезжающие автомобили. Как оказалось, их девятилетнюю подругу завалило огромным слоем снега.

Евгений Занегин сообщил о происшествии в дежурную часть учреждения и начал процедуру спасения. Спустя несколько минут он и присоединившийся наряд вневедомственной охраны откопали девочку из сугроба. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Новоалтайские полицейские спасли семейную пару от гибели на пожаре, сообщал ФАН. Пожар в Новоалтайске мог унести жизни как минимум двух человек, но по счастливой случайности в момент возгорания рядом оказались сотрудники отдельной роты ППС