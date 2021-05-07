Повышение индекса потребительских цен зафиксировано в Эстонии

Таллинн, 7 мая. Индекс потребительских цен увеличился в Эстонии на 1,9% в апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно сообщению Департамента статистики страны.

В большей степени на инфляцию в годовом выражении повлияла корректировка стоимости электроэнергии и бензина. Цены на электроснабжение частных потребителей увеличились на 20,3%. Автомобильное топливо подорожало на 13,5%, автомобили — на 6,1%, включая подержанные машины, передает ИА REGNUM.

Среди продовольственных продуктов по сравнению с апрелем прошлого года прибавили свежая рыба (16%), овощи (16%), мучные смеси (13,9%) и детское питание (12%). В последний раз индекс потребительских цен повышался в феврале минувшего года, когда показатель находился на уровне 2,4%.

Правительство РФ ранее приняло дополнительные меры по стабилизации стоимости топлива. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.