Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Австралии

Канберра, 7 мая. Сильные подземные толчки зафиксировали рядом с островом Тасмания, сообщают в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Очаг землетрясения был в 1296 км к югу от Хобарта, на глубине 23 км. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Также не существует угрозы цунами.

Девять человек пострадали в результате землетрясения в Японии. Зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Около 200 домов на северо-востоке Японии остались без света, сообщал ФАН.