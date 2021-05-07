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Худрук Театра Вахтангова Римас Туминас: «Врачи подозревали у меня микроинфаркт»

  /   Обновлено: 07 мая 2021 19:30
Общество
Худрук Театра Вахтангова Римас Туминас: «Врачи подозревали у меня микроинфаркт»
Global Look Press  /  Genrietta Peryan

Москва, 7 мая. Художественный руководитель Театра Вахтангова Римас Туминас прокомментировал слухи о тяжелом состоянии здоровья. Новости о госпитализации его удивили.

Известный театральный деятель в беседе с корреспондентом ФАН искренне поразился, когда ему задали вопрос о состоянии здоровья. Туминас отметил, что было подозрение на тяжелый недуг, однако говорить об этом пока рано, поскольку ему нужно пройти полное обследование. Сделать он это сможет после майских праздников.

«Нет-нет... Было подозрение на микроинфаркт. Но пока ничего не известно, не подтвердилось. Будут обследовать меня дальше, но уже после праздников. Пока я работаю, но 11 мая я ложусь на подробное обследование», — прокомментировал худрук Театра Вахтангова.

Плохо Туминасу стало еще 5 мая, однако ни о какой кардиореанимации не было и речи. Подробности станут известны после полного обследования в клинике. Состояние режиссера нормализовалось.

«Все нормально, пульс нормальный, давление нормальное, все хорошо, самочувствие хорошее», — заверил Туминас.

Ранее информацию о плохом самочувствии артиста подтвердили представители Театра имени Вахтангова. Корреспондент ФАН выяснил, что режиссер самостоятельно обратился к врачам.

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