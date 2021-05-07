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Кедми указал на причины, по которым Украина не станет членом НАТО даже при поддержке США

  /   Обновлено: 07 мая 2021 19:28
Политика
Кедми указал на причины, по которым Украина не станет членом НАТО даже при поддержке США
Pr Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 7 мая. Киевские политики пропустили мимо ушей важную оговорку представителей Вашингтона о членстве Украины в НАТО, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Украинские власти воспряли духом после выступления госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в Киев, во время которого он заявил о поддержке курса Украины на вступление в НАТО. Однако американские дипломаты отметили, что членство в Североатлантическом альянсе возможно только после выполнения ряда условий, но по мнению Кедми даже не это станет главным камнем преткновения на пути к «прекрасному будущему. Во-первых, отмечает эксперт, конституция Альянса запрещает принимать в состав организации страну в состоянии войны. Во-вторых, решение о принятии страны в НАТО должно быть принято членами военного блока единогласно, пишет «Политика сегодня».

«Если кто-то думает что Португалия или Исландия захотят, чтобы Украина, находящаяся по ее утверждениям в вооруженном конфликте с соседями, была принята в организацию, которая обязывает эти страны посылать своих солдат на смерть, то он просто не понимает, в каком мире живет», — заявил израильский политолог.

Он также указал на политический характер заявления представителя США об «открытых дверях НАТО» на фоне «недоразвитости Блинкена». По словам Кедми, эти посылы идут вразрез с утвержденным политическим курсом Вашингтона, в котором не предусмотрено полноправное членство Украины в НАТО. В заключение он добавил, что слова Блинкена — не настоящая политика США, а только его собственное мнение.

Прошедшие переговоры госсекретаря США с украинским лидером Владимиром Зеленским американский дипломат назвал продуктивными.

украина нато блинкен кедми
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