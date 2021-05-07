Спрос на альткоины замедлил рост курса биткоина

Москва, 7 мая. Инвесторы в поисках прибыли активно вкладываются в новые растущие инструменты, из-за чего курс биткоина замедляет рост. В результате пока биткоин дешевеет альткоины дорожают.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев советует инвесторам формировать мультивалютную корзину. Как он уточнил в комментарии РБК, большую часть средств следует вкладывать в биткоин, так как в долгосрочной перспективе он будет расти, а меньше — в эфириум и другие альткоины. Однако из альткоинов нужно будет вовремя выйти, поскольку за стремительным ростом последует не менее глубокое падение, добавил аналитик.

По его словам, сезон популярности альткоинов начался почти год назад, когда начали расти разные токены. Угадать изменения рынка очень сложно, так как все зависит от спроса на криптовалюту у инвесторов, уточнил Деев.

Стратег Bloomberg Intelligence Майкл Макглоун ранее назвал биткоин «правильным» активом. Он считает, что стоимость криптовалюты может достичь отметки в 100 тысяч долларов за счет нескольких факторов.