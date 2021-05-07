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Американка попыталась избавиться от свекрови с помощью киллера

Происшествия
Американка попыталась избавиться от свекрови с помощью киллера
pixabay.com  /  PD

Джефферсон-Сити, 7 мая. Риелтора из американского штата Миссури обвинили в попытке убийства матери бывшего мужа. Предположительно, женщина успела найти кандидата на роль киллера.

Согласно материалам суда, 44-летняя Ли Энн Бауман боялась, что бывший супруг и его мать попытаются отсудить у нее детей. Она попросила друга помочь с поиском убийцы и хотела, чтобы все «выглядело как несчастный случай». Ли Энн сказала подруге, что после того, как все будет сделано, она пойдет в церковь и попросит прощения.

За несколько дней до ареста женщина отправила одной из своих дочерей странное сообщение, в котором говорилось, что «ее бабушка скоро умрет». Дети рассказали обо всем отцу. Мужчина вызвал бывшую жену на разговор, но она сказала, что имела ввиду преклонный возраст его матери, пишет New York Post.

В Подмосковье арестовали мужчину, который пытался заказать убийство сына бывшей возлюбленной. В качестве киллера должен был выступить знакомый, который ранее сидел со злоумышленником в тюрьме и задолжал ему 700 тысяч рублей. Мужчина согласился на преступление, чтобы «погасить долг», сообщал ФАН.

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