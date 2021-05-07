Байден назвал возможное время встречи с Путиным

Вашингтон, 7 мая. Предположительный саммит президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена состоится в июне, считает американский лидер.

Однако конкретная дата и место встречи пока не установлены, подчеркнул он. Байден также прокомментировал свои намерения встретиться с российским политиком. По его словам, ситуация на Украине не влияет на желание американского лидера провести саммит.

Ранее МИД Словении заявил о готовности предоставить площадку для возможной встречи Путина и Байдена. Эксперты также называли в качестве подходящих для саммита мест Чехию, Австрию, Словению и Исландию.