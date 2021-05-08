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Творец по призванию: главные фильмы Валерия Тодоровского

Общество
Творец по призванию: главные фильмы Валерия Тодоровского
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Сегодня российский режиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский празднует свой 59-й день рождения.

Он дебютировал на экране еще в 1978 году, однако то была актерская работа. Первой же режиссерской картиной Тодоровского стала в 1991 году социальная мелодрама «Любовь» с молодым Евгением Мироновым в главной роли.

По случаю дня рождения выдающегося отечественного режиссера ФАН вспоминает его главные работы.

Творец по призванию: главные фильмы Валерия Тодоровского
Кадр из фильма «Подмосковные вечера»  / 

Подмосковные вечера (1994)

Третий фильм режиссера, ставший для него настоящей творческой проверкой. Критики так и не сошлись во мнении, к какому жанру отнести вольную экранизацию повести Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Кто-то увидел в истории о вспыхнувшей и угасшей страсти холодный саспенс, а кто-то разглядел в ней первую русскую экзистенциальную драму. Богатое и неопределенное жанровое наполнение, аккуратные художественные приемы и прекрасные Ингеборга Дапкунайте и Владимир Машков в главных ролях. Премьера картины состоялась на Каннском фестивале, одном из главных смотров в мире кинематографа. Впоследствии фильм получил несколько престижных наград и ряд номинаций, в том числе на главный приз «Кинотавра».

Творец по призванию: главные фильмы Валерия Тодоровского
Кадр из фильма «Страна глухих»  / 

Страна глухих (1998)

Картина, снятая по мотивам повести Ренаты Литвиновой, до сих пор находится в списке 100 лучших русских фильмов. Действие происходит в лихие 90-е и крутится вокруг истории героинь в исполнении Чулпан Хаматовой и Дины Корзун. Мир, в котором существуют их персонажи, пока слишком жесток по отношению к женщинам, и их положение спасает только дружба и взаимопонимание. Картина получилась довольно феминисткой, хоть это и не было первоначально задумано Тодоровским. Трогательная драма получила целый ворох наград, среди которых «Ника» и Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Золотой Овен».  

Творец по призванию: главные фильмы Валерия Тодоровского
Кадр из фильма «Стиляги»  / 

Стиляги (2008)

Одна из самых ярких картин середины нулевых отправляет зрителя прямиком в Москву начала 1950-х, где главный герой проходит путь от образцового комсомольца до образцового стиляги (молодежная субкультура СССР, основанная на американском образе жизни). Атмосфера эпохи была показана основательно, красочно и с размахом: всего для актеров и массовки было пошито 800 костюмов. Другой особенностью мюзикла стало обилие в нем ностальгических хитов, обработанных в джазовой и рок-н-ролльной стилистике. История о попытках быть молодым и свободным в условиях несвободы была тепло встречена и критиками, и зрителями, причем не только российскими, но и американскими.

Творец по призванию: главные фильмы Валерия Тодоровского
Кадр из фильма «Большой»  / 

Большой (2016)

Следующий полнометражный фильм Тодоровского вышел лишь спустя восемь лет, и это стало настоящим событием киносезона. Работа шла в тесном сотрудничестве с Большим театром: съемки велись на его исторической сцене, участие в них приняли более 70 профессиональных артистов балета. Амбициозный и красивый проект рассказывает не слишком оригинальную историю восхождения молодой провинциальной танцовщицы на творческий Олимп. Но вызвавший неоднозначные отзывы критиков фильм все же оказался прекрасен. Хотя бы за счет того, с какой завороженностью и восторгом создатели показали всю тонкость и изящество русского балета.

Творец по призванию: главные фильмы Валерия Тодоровского
Кадр из фильма «Одесса»  / 

Одесса (2019)

Классическая история разлада одной семьи, развернувшаяся на этот раз в южных декорациях Одессы 1970-х, охваченной холерой и закрытой на карантин. Запертые под одной близкие люди родственники начинают срывать друг с друга маски, а здесь находится место и старым тайнам, и вопросам идентичности и тоталитаризма, и запретным чувствам старших родственников к младшим. Картина не избежала критики за неправдоподобное изображение города и горожан, однако сам Тодоровский, уроженец Одессы, назвал фильм самым личным. Возможно, и зрителю стоит смотреть на ленту как на путешествие в воспоминания режиссера, покрытые теплым советским флером.

кино фильмы тодоровский
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