Крупный схрон террористов найден в сирийском Хомсе

Правоохранительные органы в сотрудничестве с Сирийской Арабской Армией (САА) обнаружили большой схрон оружия и боеприпасов боевиков в районе Аль-Хамидия в Хомсе, где до своего разгрома базировались террористические группировки.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, во время рейда компетентные органы изъяли крупную партию оружия, в том числе минометы, автоматические и снайперские винтовки, пулеметы, гранаты и различные боеприпасы.

Помимо этого, правоохранители обнаружили автомобиль, груженный наркотиками. По версии представителей органов, он прибыл в Хомс из Ливана.

Подобные находки – далеко не редкость для сирийских силовых структур. В рамках своих рейдов в различных регионах они регулярно обнаруживают и изымают крупные арсеналы, брошенные террористами в местах прежнего базирования. Нередко помощь в поисках правительственным силам оказывают местные жители.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Хомс стал одним из крупных опорных пунктов боевиков. За время своего пребывания в провинции радикальные исламисты превратили огромное количество жилых домов, школ и административных объектов в штаб-квартиры и склады для боеприпасов. В результате деятельности боевиков существенно пострадала инфраструктура мухафазы и ее столицы: в районах, захваченных радикалами, были разрушены линии электропередач, водопроводные и канализационные системы.

Восстановление инфраструктуры удалось начать лишь после освобождения провинции от террористов. Сейчас в Хомс продолжают возвращаться мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома в период активности боевиков.